Kinderen die niet heel de dag op schermpjes turen, voelen zich stukken beter

We weten allemaal dat te veel gamen en social media niet goed is voor kinderen. Maar hoeveel invloed heeft het precies op hun mentale gezondheid? Finse wetenschappers volgden ruim 180 jongeren maar liefst acht jaar lang om daar achter te komen. De resultaten zijn opmerkelijk.

Kinderen die veel bewegen en weinig naar schermpjes turen, hebben later als tiener beduidend minder last van stress en depressieve gevoelens. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoek dat wetenschappers van verschillende Finse universiteiten uitvoerden. Ze hielden vanaf 2007 tot 2009 nauwkeurig bij hoeveel de kinderen bewogen en naar schermpjes keken.

Vooral het gebruik van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets blijkt een flinke impact te hebben. Tieners die als kind al veel met mobiele apparaten in de weer waren, voelden zich later aanmerkelijk minder goed in hun vel zitten. Ook het totale schermgebruik, inclusief tv en computer, hangt samen met meer mentale problemen.

Beweging als buffer

Maar er is ook goed nieuws: voldoende beweging kan als buffer werken. Met name georganiseerde sport en begeleide lichaamsbeweging helpen om mentale klachten te voorkomen. De beschermende werking van beweging was het sterkst bij jongens.

Opvallend is dat het niet zozeer gaat om intensief sporten. Zelfs met een bescheiden hoeveelheid beweging waren de jongeren al beter af. De onderzoekers zagen dit effect vooral bij activiteiten onder begeleiding, zoals sportclubs.

Niet iedereen is topsporter

De wetenschappers adviseren daarom om kinderen minder achter schermpjes te laten zitten en ze meer te laten bewegen in een sociale setting. Dit hoeft niet meteen topsport te zijn; elke vorm van begeleide beweging helpt al.

Het Finse onderzoek is bijzonder omdat het de kinderen zo lang volgde en zowel hun beweging als schermtijd nauwkeurig mat. Ook keek het naar verschillende soorten beweging en schermgebruik. De resultaten verschenen in het medische vakblad JAMA Network Open.

Bron: Jama Network Open