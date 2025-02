M23-rebellen zeggen Congolese stad Bukavu te hebben ingenomen

BUKAVU/KINSHASA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De door Rwanda gesteunde rebellen van de beweging M23 hebben naar eigen zeggen de Oost-Congolese stad Bukavu ingenomen. Twee weken geleden veroverden ze de 100 kilometer noordelijker gelegen stad Goma met hulp van Rwandese militairen. De Congolese president Félix Tshisekedi zegt dat Bukavu nog steeds in handen is van regeringstroepen en regeringsgetrouwe milities.

Het is onduidelijk wie welke delen van de stad beheerst. Er wonen meer dan een miljoen mensen in de uitgestrekte stad aan het Kivumeer en aan de Rwandese grens. Een zegsman van de Verenigde Naties zei vrijdag dat er nauwelijks gevochten wordt in Bukavu.

Bukavu en Goma zijn hoofdsteden van de provincies Zuid- en Noord-Kivu. In de provincies worden veel waardevolle delfstoffen gewonnen zoals het erts coltan dat belangrijk is voor de productie van mobiele telefoons. Er wordt al vele jaren gevochten in het noordoosten van Congo, vooral om de rijkdommen van de regio. Naast coltan wordt er onder meer diamant, goud, koper, tantaal en tin gewonnen.