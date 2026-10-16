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Kinderen en lerares omgekomen bij schietpartij op basisschool VS

Samenleving
door anp
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BEND (ANP/AFP/RTR) - Bij de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn drie kinderen en een lerares omgekomen. Dat bevestigde de politie in de plaats Bend donderdagavond plaatselijke tijd. De jonge slachtoffers waren 5, 8 en 11 jaar oud. Een 7-jarig kind en een lerares verkeren in kritieke toestand.
De schutter was een 16-jarige. Hij is in de school doodgeschoten door een omstander die hem de school in zag lopen en achterna is gegaan, meldde het hoofd van de politie tijdens een persconferentie. De tiener was een inwoner van Bend, een plaats met ruim 100.000 inwoners. De politie wilde volgens NBC News tijdens de persconferentie niet ingaan op de vraag of de schutter iemand op de school kende of een oud-leerling was.
De politie kreeg donderdagmiddag in eerste instantie een melding dat er bij de school op een auto was geschoten. Kort daarop volgden meerdere meldingen dat de jongeman de school in was gegaan en daar schoten loste. Toen de politie enkele minuten later arriveerde, was de schutter al doodgeschoten.
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