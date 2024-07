Kinderen kunnen gratis met Arriva treinen en bussen in Limburg

MAASTRICHT (ANP) - Kinderen tot en met 11 jaar oud kunnen later dit jaar gratis met het openbaar vervoer van Arriva in Limburg. De provincie voert daarvoor vanaf de tweede helft van 2024 een speciaal abonnement in. Ook komt er een abonnement voor jongeren die daarmee korting krijgen op reizen met Arriva.

De korting geldt voor zowel bussen als treinen van Arriva. In Limburg rijden verder ook nog treinen van NS, daar geldt de korting niet.

De jongerenkorting is zodanig ingericht dat het nooit meer dan 50 euro per maand kost voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud om onbeperkt te reizen met Arriva in Limburg. Dit abonnement en het kinderabonnement zijn gratis aan te vragen.

Nieuwe abonnementen

Limburg voert nog drie nieuwe abonnementen in. Het Dal Kortingabonnement kost 10 euro per maand. Met dit abonnement kunnen reizigers na 09.00 uur met 40 procent korting reizen met Arriva. Verder is er een speciaal voordeelabonnement voor mensen die geregeld met de trein of bus reizen in Limburg. Dat abonnement is gratis en kan reizigers korting opleveren. Het laatste nieuwe reisproduct is een maximumdagtarief voor reizen in de daluren. Dat komt neer op 15 euro per dag en is bedoeld voor mensen die af en toe met het ov gaan.

Eerder dit jaar besloot de provincie Limburg dat mensen met een minimuminkomen gratis in de daluren mogen reizen in treinen en bussen van Arriva.