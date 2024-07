Tesla hoger op Wall Street na cijfers productie en leveringen

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf maakte meevallende cijfers bekend over de productie en leveringen van elektrische auto's in het afgelopen kwartaal.

Het Amerikaanse bedrijf leverde in het tweede kwartaal bijna 444.000 auto's aan klanten, aanzienlijk meer dan de 387.000 stuks in het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het om een daling van 4,8 procent. Toch zijn de leveringsaantallen boven de verwachtingen van marktkenners. Volgens het bedrijf werden er in het tweede kwartaal bijna 411.000 auto's gebouwd. Aandelen Tesla gingen kort na de opening 4,6 procent omhoog. Maandag won Tesla al 6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 39.165 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5465 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 17.834 punten. Op maandag, de eerste handelsdag van de tweede jaarhelft, waren nog plussen tot 0,8 procent op de koersenborden te zien.