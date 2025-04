Kinderen lopen hand in hand met oorlogsgetuigen door Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Kinderen liepen donderdag hand in hand met gevluchte kinderen en veteranen door Den Haag tijdens de eerste editie van de Loop voor Hoop. Zo'n 130 kinderen en 50 andere deelnemers deden mee aan de wandeling die eindigde in Madurodam.

De Loop voor Hoop startte op twee "symbolische" plekken, namelijk vanaf het Vredespaleis en de Waalsdorpervlakte, waar in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 Nederlanders werden geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Tijdens de wandeling gingen kinderen tussen de 10 en 13 jaar in gesprek met kinderen die gevlucht zijn uit landen als Syrië, Oekraïne en Afghanistan en veteranen. De Haagse burgemeester Jan van Zanen liep ook mee.

De insteek van de wandeling is dat een betere wereld begint met luisteren naar een ander, aldus de Nationale Kinderherdenking, waar het evenement onder valt. Een woordvoerder meldt ook dat kinderen het Jeugdjournaal zien en zich zorgen maken over geweld in de wereld.