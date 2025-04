Staat steunt scheepsbouwer IHC opnieuw met miljoenen

DEN HAAG (ANP) - Scheepsbouwer Koninklijke IHC krijgt opnieuw financiële steun van de regering ter waarde van tientallen miljoenen euro's. Een financieringsprogramma waarmee het bedrijf in 2020 van een faillissement werd gered, loopt binnenkort af. Zonder nieuwe hulp uit Den Haag dreigt IHC alsnog om te vallen, schrijft minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Hij is van plan IHC te steunen met 70 miljoen euro aan staatsgaranties op geld dat investeerder HAL ter beschikking stelt aan het scheepsbouwbedrijf. Dat staat gelijk aan de helft van wat HAL aan IHC verstrekt, namelijk 100 miljoen euro aan financiële garanties en 40 miljoen euro voor werkkapitaal.

IHC dreigde in 2020 bankroet te gaan na grote verliezen en steeds hogere schulden. Die waren het gevolg van risicovolle opdrachten die de scheepswerf aannam en kleine winstmarges. Investeerder HAL, banken en de regering werkten toen samen aan een reddingspakket. Daarbij droeg de Staat voor enkele honderden miljoenen euro's bij.

Onderzeeërs voor Defensie

Onder HAL reorganiseerde IHC. Volgens de minister laten de jaarcijfers "een voorzichtige verbetering zien".

Volgens de minister is IHC te belangrijk voor Nederland om niet opnieuw te steunen. Naast kennis over baggerschepen is het bedrijf namelijk ook een belangrijke leverancier van militair materieel voor de marine. Zo werkt het bedrijf met Naval aan nieuwe onderzeeërs voor Nederland. Juist nu Defensie moet opschalen is het voor Nederland belangrijk om zo'n bedrijf in huis te hebben.