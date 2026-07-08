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Kinderen vanaf 2027 gratis met ov, korting 65-plussers verdwijnt

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 10:16
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UTRECHT (ANP) - Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer in heel Nederland. Dat meldt DOVA, een samenwerkingsverband van provincies en regio's die hierover gaan. De organisatie maakt daarnaast bekend dat een landelijke korting voor alle mensen vanaf 65 jaar en ouder in bus, tram en metro stopt op 1 januari volgend jaar.
Gratis reizen voor kinderen geldt nu al in de trein en in sommige regio's en wordt met dit besluit uitgebreid naar alle bussen, trams en metro's. Volgens het samenwerkingsverband ontstaat daarmee "één duidelijke en herkenbare regeling voor kinderen in het hele openbaar vervoer".
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