Klaas Otto moet ruim 1,6 miljoen betalen aan staat

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, in een ontnemingsprocedure veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Volgens de rechtbank heeft de 58-jarige Otto dit bedrag niet op legale manier verdiend.

Otto werd in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor witwassen, afpersing en bedreiging. Deze zaak loopt nog in hoger beroep. Voor de beoordeling van de ontnemingszaak maakt dat niet uit. De rechtbank gaat uit van de feiten die door de rechter in de strafzaak bewezen zijn verklaard.

Het Openbaar Ministerie had in de ontnemingszaak bijna 1,9 miljoen euro geëist. De rechtbank komt op basis van een iets andere berekening tot een lager bedrag. Ook trok de rechtbank nog 5000 euro af van het totaal omdat de zaak jarenlang heeft geduurd.

Otto richtte in 2013 de inmiddels verboden motorclub No Surrender op. Het leiden van de club kwam hem ook op een veroordeling te staan, omdat die werd aangemerkt als criminele organisatie.