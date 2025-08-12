ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klacht bij ICC over doden journalist Al-Sharif

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 17:23
anp120825121 1
GAZA-STAD (ANP) - Twee mensenrechtenorganisaties dienen een klacht in bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag tegen de Israëlische krijgsmacht (IDF) voor het doden van de bekende Palestijnse journalist Anas al-Sharif. Al-Sharif en vier collega's kwamen om bij een gericht bombardement van de IDF, een daad die internationaal scherp wordt veroordeeld.
De gezamenlijke klacht bij het ICC komt van de Hind Rajab Foundation (HRF) en het Palestijns Centrum voor Mensenrechten (PCHR). Zij zeggen bewijzen te zullen leveren waaruit blijkt dat Israël oorlogsmisdaden en genocide pleegt. Volgens Al Jazeera, Al-Sharifs werkgever, wordt die informatie toegevoegd aan het al lopende ICC-onderzoek naar Israëls daden in Gaza. De klacht vraagt om arrestatiebevelen en roept op om alle moorden op journalisten in Gaza te betrekken bij het ICC-onderzoek.
De IDF heeft de aanval op Al-Sharif bevestigd en beweert dat de journalist een Hamas-commandant was, een beschuldiging die niet is bewezen.
Vorig artikel

Ook gegevens van gedetineerden gestolen bij dataroof lab

Volgend artikel

OM eist celstraf tegen hoogbejaarde voor wurgpoging echtgenote

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201

Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

164994085_l

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-532089727

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen