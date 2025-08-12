Klacht bij ICC over doden journalist Al-Sharif

GAZA-STAD (ANP) - Twee mensenrechtenorganisaties dienen een klacht in bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag tegen de Israëlische krijgsmacht (IDF) voor het doden van de bekende Palestijnse journalist Anas al-Sharif. Al-Sharif en vier collega's kwamen om bij een gericht bombardement van de IDF, een daad die internationaal scherp wordt veroordeeld.

De gezamenlijke klacht bij het ICC komt van de Hind Rajab Foundation (HRF) en het Palestijns Centrum voor Mensenrechten (PCHR). Zij zeggen bewijzen te zullen leveren waaruit blijkt dat Israël oorlogsmisdaden en genocide pleegt. Volgens Al Jazeera, Al-Sharifs werkgever, wordt die informatie toegevoegd aan het al lopende ICC-onderzoek naar Israëls daden in Gaza. De klacht vraagt om arrestatiebevelen en roept op om alle moorden op journalisten in Gaza te betrekken bij het ICC-onderzoek.

De IDF heeft de aanval op Al-Sharif bevestigd en beweert dat de journalist een Hamas-commandant was, een beschuldiging die niet is bewezen.