OM eist celstraf tegen hoogbejaarde voor wurgpoging echtgenote

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam twee jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 86-jarige man uit Oud-Alblas, die op 6 januari zou hebben geprobeerd zijn echtgenote (84) te wurgen in hun woning. Het paar was bijna zestig jaar getrouwd.

De verdachte, Jan H., heeft bekend dat hij zijn vrouw bij de keel heeft gepakt. "Ik heb haar nooit iets aangedaan", verklaarde hij op de zitting. "Ik had het niet moeten doen. Steeds komt de vraag bij mij boven: waarom heb ik dit gedaan? Ik weet het echt niet."

De vrouw wist de man uiteindelijk van zich af te slaan en zichzelf in veiligheid te brengen. Zij wil haar man nooit meer zien, zo heeft zij te kennen gegeven. "Het vertrouwen is onherstelbaar beschadigd", zei haar advocaat. "Mevrouw wil niet meer geconfronteerd worden met de man die haar leven in gevaar heeft gebracht."

In slaap verrast

Volgens het slachtoffer werd zij verrast in haar slaap. Toen zij haar man van zich had afgeduwd, vluchtte zij naar de keuken, volgens haar verklaring. Daar zou H. haar opnieuw bij de keel hebben gegrepen en ook twee messen hebben gepakt. H. bezwoer dat hij de aanval op zijn vrouw in de slaapkamer heeft gestaakt, nadat zij had gegild.

De politie, gealarmeerd door het slachtoffer, heeft uit de mond van de verdachte opgetekend dat hij had geprobeerd zijn vrouw te wurgen, omdat hij het leven niet meer zag zitten en haar niet alleen wilde achterlaten. H. zei dat hij zich die uitspraken niet kon herinneren. "Ik wil vergeving vragen voor wat ik mijn vrouw heb aangedaan", zei hij aan het slot van de zitting.

Behandeling

H. lijdt onder meer aan een depressieve stoornis; mogelijk is er sprake van beginnende dementie. Gezien de geestelijke en lichamelijke toestand van de verdachte wil het OM dat hij aansluitend op zijn celstraf wordt geplaatst in een verpleeg- of verzorgingshuis, voor een ambulante behandeling, onder toezicht van de reclassering. Ook eiste het OM een contact- en locatieverbod.

Justitie zoekt momenteel nog naar een geschikte plek in een verzorgingshuis. H.'s advocaat wil dat zijn cliënt daar wordt geplaatst zodra deze is gevonden. H. verblijft momenteel in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen.

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op 26 augustus.