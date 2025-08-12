ECONOMIE
Ook gegevens van gedetineerden gestolen bij dataroof lab

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 16:46
DEN HAAG (ANP) - Bij de digitale inbraak in een laboratorium zijn ook de medische gegevens van gedetineerden gestolen. Vooralsnog gaat het om 253 mensen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De dataroof treft mensen bij wie tussen 2022 en 2025 een weefselonderzoek is uitgevoerd toen ze vastzaten. Het afgenomen materiaal werd onderzocht bij Clinical Diagnostics in Rijswijk. Cybercriminelen wisten daar binnen te dringen en de gegevens van honderdduizenden mensen te stelen.
De mensen van wie de gegevens zijn buitgemaakt, krijgen een brief van de DJI en het lab. Die brief gaat naar mensen die nog gevangen zitten en naar mensen die inmiddels weer vrij zijn "voor zover DJI deze kan bereiken".
De DJI werkt voorlopig niet meer samen met het getroffen lab. Eerder schortte Bevolkingsonderzoek Nederland de banden op.
Ook gegevens van gedetineerden gestolen bij dataroof lab

Klacht bij ICC over doden journalist Al-Sharif

