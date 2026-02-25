ECONOMIE
Klaver gaat niet onderhandelen over versnellen pensioenleeftijd

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 12:15
anp250226090 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA gaat "niet onderhandelen" over het versnellen van de verhoging van de pensioenleeftijd, zoals het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA wil. Die waarschuwing gaf Jesse Klaver af in een debat woensdag over de regeringsverklaring. "Haal deze van tafel", riep de leider van de grootste oppositiepartij op.
In het regeerakkoord staat dat de AOW-leeftijd omhoog moet. Op dit moment is het zo dat de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt als mensen een jaar langer leven. De nieuwe regering wil dat dat vanaf 2033 gelijk opgaat; voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, moet de AOW-leeftijd ook met een jaar omhoog.
Deze maatregel is niet alleen bij GroenLinks-PvdA slecht gevallen, maar bij een groot deel van de oppositie. En die steun heeft het kabinet wel nodig, want het heeft geen meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.
