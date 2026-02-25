ECONOMIE
Mona Keijzer afwezig bij debat over regeringsverklaring

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 12:13
anp250226089 1
DEN HAAG (ANP) - Mona Keijzer is woensdagochtend niet aanwezig bij het debat over de regeringsverklaring. Maandag werd bekend dat ze uit BBB stapt, nadat niet zijzelf maar Henk Vermeer werd aangewezen als partijleider. Als zelfstandig Tweede Kamerlid gaat Keijzer dus nog niet direct in debat met het kabinet.
Het is niet bekend waarom Keijzer niet bij het debat aanwezig is. Zij was niet bereikbaar voor commentaar.
Zowel Keijzer als Vermeer sprak deze week van een vertrouwensbreuk. Volgens Keijzer was haar het partijleiderschap beloofd, als opvolger van Caroline van der Plas. Vermeer zei dat het weliswaar "logisch" was genoemd dat Keijzer partijleider zou worden, maar dat dat later veranderde. Het speelde mee dat Keijzer "meerdere" gesprekken met de afgesplitste PVV'er Gidi Markuszower zou hebben gevoerd.
