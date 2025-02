Klaver hoopt dat vuurwerkverbod links en rechts verbindt

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA hoopt dat een vuurwerkverbod politiek links en rechts in de Tweede Kamer bij elkaar brengt. Hij verdedigt in een debat het initiatiefwetsvoorstel over een vuurwerkverbod dat hij in 2020 samen heeft geschreven met Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren. De linkse Kamerleden hebben de wetsbehandeling destijds gepauzeerd omdat hier geen meerderheid voor leek. Nu denken ze dat er kans is op een meerderheid. De VVD was lang tegen, maar twijfelt openlijk.

"Kijk er zijn veel argumenten waarom je tegen vuurwerk zou kunnen zijn", begon Klaver zijn betoog. Hij benoemde dat PVV'er Dion Graus zich vaak hardmaakt voor de belangen van dieren, die veel last hebben van vuurwerk. Zo ziet het linkse Kamerlid wel meer "particuliere opvattingen, die een beetje verschillend zijn tussen links en rechts", bijvoorbeeld over mensen met astma en longaandoeningen.

"Maar wat ik heel erg hoop wat links en rechts zou kunnen verbinden, is dat vuurwerk en oudjaarsnacht een grote verschrikking is geworden voor onze hulpverleners", aldus Klaver. Daarmee adresseerde hij een belangrijk thema voor de VVD, die regelmatig opkomt voor de veiligheid van politieagenten en andere hulpverleners.