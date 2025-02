Wereldberoemde Nederlandse decorontwerper Paul Gallis overleden

VILLADEATI (ANP) - De Nederlandse decorontwerper Paul Gallis is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn echtgenoot aan het ANP bekendgemaakt. Gallis overleed woensdagochtend onverwacht in zijn Italiaanse woonplaats Villadeati.

De in Amsterdam geboren Gallis was decennialang een van de meest toonaangevende toneelvormgevers in binnen- en buitenland. Hij verzorgde in de jaren tachtig en negentig de decors voor de musicals van Joop van den Ende, zoals West Side Story, Joe De Musical en Evita. De decors die hij ontwierp voor Elisabeth, Cyrano De Musical en West Side Story worden na tientallen jaren nog steeds op alle continenten gebruikt.

Daarnaast werkte Gallis jarenlang voor de theatergezelschappen Globe en Toneelgroep Amsterdam en verzorgde hij in binnen- en buitenland sets voor opera's en balletopvoeringen. In totaal maakte hij meer dan driehonderd decorontwerpen voor theaterproducties. De Nederlander werkte onder andere in Duitsland, Denemarken, Italië, België en de VS. Een groot deel van de maquettes die hij maakte, zijn opgenomen in de collectie van Allard Pierson, voorheen het Theaterinstituut Nederland.

De decorontwerper ontving in zijn leven een groot aantal prijzen en onderscheidingen. Gallis werd in 1991 bekroond met de prestigieuze Proscenium Award voor zijn cruciale bijdrage aan de Nederlandse cultuur. In 2009 ontving Gallis voor de productie Anatevka de John Kraaijkamp Musical Award voor het beste decor. Vanwege zijn betekenis voor het toneel in Nederland werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.