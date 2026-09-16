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Klaver: 'onverstandige' houding Heinen gevaarlijk voor kabinet

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 10:37
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DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver vindt dat financiënminister Eelco Heinen (VVD) het kabinet in gevaar brengt door zijn houding in de begrotingsonderhandelingen. Volgens Klaver wil Heinen dat het alleen op zijn manier gaat en staat hij te weinig open voor inbreng van oppositiepartijen. Dat Heinen inschatte dat de oppositie de begroting toch niet zal wegstemmen, vindt Klaver "onverstandig".
Dat typeert volgens hem de houding van Heinen in het begrotingsproces. "En dat is niet zonder gevaar voor het kabinet." Klaver vroeg zich voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen af wie de regie heeft in het kabinet. "Vandaag hebben we gelukkig niet het debat met de minister van Financiën, maar met de premier."
De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en moet daarom op zoek naar steun bij oppositiepartijen. NRC berichtte op basis van de conceptbegroting dat Heinen 'over rechts' wilde en vooral naar JA21 en SGP wilde bewegen. Hierover ontstond conflict in het kabinet.
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