Acht dode vrouwen in twee maanden: bij Johannesburg durft niemand meer alleen te hardlopen

Elizabeth Moselakgomo ging op 10 september 's middags hardlopen in Kempton Park, zoals altijd. Haar achtjarige dochter merkte rond half zeven dat haar moeder niet was thuisgekomen. Twee dagen later werd het lichaam van de 38-jarige gevonden langs York Street in Rhodesfield, half ontkleed en met blauwe plekken, op een steenworp van een grote snelweg en een luchthavenhotel.

Ze was het zesde lichaam. Inmiddels staat de teller op acht.

Acht vrouwen, één klein gebied

Alle vondsten liggen in Ekurhuleni, het industriegebied ten oosten van Johannesburg. De eerste vrouw werd op 15 juli gevonden in een open veld bij de snelweg R21, naakt en vastgebonden met kabelbinders. Daarna volgden 24 augustus, twee keer 7 september, 10 september, 12 september, 14 september en 15 september. Kempton Park, Olifantsfontein, Clayville, KwaThema: steeds hetzelfde patroon van een gedumpt lichaam, vaak naakt of half gekleed, met kneuzingen en soms sporen van seksueel geweld. Van de acht vrouwen zijn er tot nu toe twee geïdentificeerd.

"De overeenkomsten zijn zorgwekkend genoeg om een openbare waarschuwing uit te vaardigen en het onderzoek op te voeren."

De politie houdt alles open

Er is één man aangehouden, twee dagen na de eerste vondst in juli. Verder is er geen verdachte. Een multidisciplinair rechercheteam met specialisten van de moordbrigade en een eenheid voor onderzoekspsychologie bekijkt of de zaken verband houden met elkaar. Waarnemend minister van Politie Firoz Cachalia noemt het voorbarig om over een patroon te spreken en houdt het op afzonderlijke gebeurtenissen. Andere onderzoekers sluiten juist niet uit dat één dader, meerdere daders of navolgers achter de reeks zitten. Wat er intussen wél is: een beloning van 400.000 rand, ruim 21.000 euro, voor de tip die tot een doorbraak leidt.

Kader — waar het om gaatAcht vrouwenlichamen, gevonden tussen 15 juli en 15 september 2026 in Ekurhuleni bij Johannesburg. Twee slachtoffers zijn geïdentificeerd, één man is aangehouden voor de eerste zaak. De politie heeft geen seriemoordenaar bevestigd en heeft een beloning van 400.000 rand uitgeloofd. President Cyril Ramaphosa liet de zaken tot prioriteit verklaren.

Vrouwen krijgen het advies, niet de bescherming

Het politieadvies aan vrouwen in Kempton Park en Rhodesfield: wees uiterst voorzichtig en ga alleen in groepen wandelen, sporten of hardlopen. De gemeente Ekurhuleni activeerde op 14 september een operationeel centrum en beloofde meer blauw op straat tijdens de ochtendspits en de late middag, precies de momenten waarop joggers en werkenden buiten zijn.

"Deze incidenten veroorzaken angst en onzekerheid in onze gemeenschappen, met name onder vrouwen."

Een land dat hier niet van opkijkt

Zuid-Afrika registreerde in de drie maanden van april tot en met juni 5.427 moorden, gemiddeld zo'n zestig per dag. Onder hen waren 569 vrouwen: ruim zes per dag. Dat de cijfers licht dalen, met bijna zes procent minder moorden dan een jaar eerder, verandert weinig aan het dagelijkse gevoel van onveiligheid. Femicide in Zuid-Afrika hoort tot de hoogste ter wereld, en de moorden bij Johannesburg vallen midden in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van november. President Cyril Ramaphosa zei dat geen steen onomgekeerd blijft.

Voor de families van zes nog niet geïdentificeerde vrouwen is dat voorlopig een belofte zonder naam.

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