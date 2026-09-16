Wilders wil dat kabinet snel conceptbegroting openbaar maakt

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders verzoekt het kabinet om snel inzage te geven in een vroeger concept van de begroting voor volgend jaar. Aan het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen verwees de PVV-leider naar een publicatie van dagblad NRC waarin werd geciteerd uit een conceptbegroting. Hij heeft het kabinet verzocht om deze binnen een halfuur naar de Tweede Kamer te sturen.

Het gaat om het voorstel voor een begroting dat minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) in augustus neerlegde bij de top van de coalitie en het kabinet. Bij D66 en CDA werd dit concept niet goed ontvangen, omdat de plannen te veel naar rechts zouden leunen, schrijft NRC.