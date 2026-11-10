Rechters horen 19 emotionele verklaringen over explosie Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag op de derde zittingsdag van het Tarwekampproces naar negentien slachtofferverklaringen van nabestaanden en slachtoffers geluisterd. Bij de verwoestende explosie op 7 december 2024 kwamen zes mensen om het leven en raakten vijf gewond.

Een familie die de explosie overleefde, waarbij hun huis werd verwoest, sloot de reeks van emotionele slachtofferverklaringen af. "De explosie beschadigde mijn huis. Maar de grootste schade zit op een plek die niemand kan zien", zei een van de vier familieleden. "Ik weet inmiddels dat ik waarschijnlijk nooit meer dezelfde zal zijn als vóór die ochtend."

De vader van het gezin, dat bij de explosie een geliefde buurman verloor, ging in zijn verklaring in op de financiële schade. "Ondanks onze verzekeringen kom je er snel achter dat niet alles gedekt is. Sterker nog: zelfs wanneer je goed verzekerd bent, zijn er nog zoveel extra kosten waar je je simpelweg niet tegen kunt verzekeren", aldus de vader. "Ik vraag de rechtbank dan ook om onze traumatische en emotionele ervaringen goed te wegen in deze zaak en in uw veroordeling."

Emotie en pijn

"Er is vandaag veel emotie en pijn uitgesproken, maar wel met waardigheid", sloot de rechtbankvoorzitter de dag af. "Bij velen komt terug dat jullie gevoel van veiligheid en rust is afgenomen."

Woensdag worden de overige vijftien slachtofferverklaringen voorgelezen. Het strafproces gaat dinsdag 24 november verder met het bespreken van de persoonlijke omstandigheden van de vier verdachten. Dan zet het Openbaar Ministerie ook het bewijs uiteen en worden de strafeisen geformuleerd.