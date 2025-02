Strafproces tegen geschorste president Yoon van start in Seoul

SEOUL (ANP) - Het strafrechtelijk proces tegen de geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is donderdagochtend (lokale tijd) gestart in hoofdstad Seoul. Yoon is daarmee de eerste zittende president van het land die terechtstaat.

De 64-jarige voormalige officier van justitie zit achter de tralies sinds hij vorige maand werd gearresteerd nadat hij begin december de militaire noodtoestand uit had geroepen om zo het parlement buitenspel te zetten. Eind januari werd hij aangeklaagd voor het leiden van een opstand. Daar kan hij volgens Zuid-Koreaanse wetgeving levenslang of de doodstraf voor krijgen. De doodstraf wordt echter nog maar zelden opgelegd in het land, en ter dood veroordeelden worden in de praktijk niet meer geëxecuteerd.

De advocaten van Yoon stellen dat het onderzoek naar de president niet wetmatig is verlopen, en trekken ook de legaliteit van de aanklacht in twijfel. Zij beweren dat het binnen Yoons macht als president lag om een staat van beleg af te kondigen.