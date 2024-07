Klever wil draai over 'omvolking' niet uitleggen

Toekomstig minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) neemt ook afstand van de term 'omvolking', maar wil verder niet ingaan op de reden van haar draai. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer zei de PVV'er nog de term geen complottheorie te vinden en zich er niet van te distantiëren.

Voor het begin van het constituerend beraad van het nieuwe kabinet, waar de laatste afspraken over de portefeuilles worden gemaakt, zei Klever achter de woorden van haar collega en partijgenoot Marjolein Faber te staan. Die toekomstige minister van Asiel en Migratie zei in haar hoorzitting in de Kamer "volledig afstand" te nemen van de term 'omvolking' om de verandering van de bevolkingssamenstelling te duiden. De term is afkomstig uit nazi-Duitsland.

"Marjolein Faber heeft daar hele zinnige dingen over gezegd in haar hoorzitting. Ik heb laten weten daar achter te staan", zei Klever maandagochtend. Ze wilde niet verder op haar beweegredenen ingaan. "Ik wil vooruit kijken, ik ga er niets meer over zeggen."

Ook Faber die in het verleden de term 'omvolking' vaker heeft gebezigd, wilde er niks meer over kwijt. "Ik heb mijn punt gemaakt, en daar kom ik nu niet meer op terug."