Klimaatdemonstranten XR proberen bij Laagraven A12 te betreden

UTRECHT (ANP) - Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) proberen zaterdag de A12 te betreden. Dat ziet een ANP-verslaggever. Ter hoogte van Laagraven hebben enkele demonstranten rond 12.45 uur een poging gedaan. Ze voeren actie tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook Utrecht for Palestine (U4P) doet mee.

Een handjevol demonstranten probeerde de vangrail over te stappen maar werd tegengehouden door de politie, die op die plek handhaaft met twintig tot dertig agenten. Bij het tegenhouden werd even geduwd en getrokken. De politie meldt dat demonstranten worden aangehouden en verplaatst.

De demonstranten zitten in de berm langs de A12. De verslaggever hoorde dat de politie tegen hen zei dat ze worden aangehouden als ze daar blijven zitten. Rond 13.15 uur is de politie bezig met het wegvoeren van de demonstranten.

Domplein

Eerder blokkeerden voertuigen de A12, aldus de politie. Die blokkade is rond 13.15 uur opgeheven en daarbij zijn twintig aanhoudingen verricht.

De gemeente Utrecht heeft de demonstratie op de Ring A12 verboden. De actievoerders kunnen terecht op het Domplein. Burgemeester Sharon Dijksma liet eerder weten dat mensen die toch de snelweg op gaan vervolgd kunnen worden.