Klimaatplan Hermans amper aangepast na kritiek Raad van State

DEN HAAG (ANP) - Het klimaatplan van klimaatminister Sophie Hermans (VVD) is amper gewijzigd na kritiek van de Raad van State op 4 maart. Het voornaamste kritiekpunt was dat de conceptversie weinig concrete plannen bevatte. De plannen zijn vrijwel niet gewijzigd in de vrijdag gepubliceerde definitieve versie. De raad zei ook dat Hermans niet voldoende zeggenschap heeft om goed klimaatbeleid op te zetten. Ook daar is niets aan veranderd.

Een nieuw onderdeel van het plan is dat het kabinet het een goed idee vindt om CO2 uit de atmosfeer te halen om klimaatverandering tegen te gaan. In een 'routekaart' zet het ministerie ideeën en voornemens op een rij om meer van deze zogeheten koolstofverwijdering gebruik te maken. Heel concreet zijn de plannen nog niet.

Als voorbeelden van koolstofverwijdering noemt Hermans luchtfilters, duurzaam beton waarin koolstof wordt gebruikt als bouwmateriaal en het gebruik van vlas als isolatiemateriaal. Welke vormen worden gebruikt is nog niet zeker. Dat hangt volgens het ministerie nog af van de beste technieken en economische haalbaarheid.

Het ministerie denkt meerdere tientallen megatonnen koolstof per jaar uit de lucht te kunnen halen in 2050. Daarmee moet koolstofverwijdering wezenlijk bijdragen aan het klimaatdoel om in 2050 de netto-uitstoot van CO2 terug te brengen naar nul.