Rotterdam Centraal zaterdag onbereikbaar per trein door spoorwerk

ROTTERDAM (ANP) - Door werkzaamheden is station Rotterdam Centraal zaterdag niet bereikbaar per trein. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn de werkzaamheden nodig om ruimte te bieden aan meer en langere treinen.

Vanaf Rotterdam Centraal rijden er bussen of kunnen reizigers de metro nemen. Er rijden vanaf Rotterdam Alexander weer treinen naar Gouda, en vanaf Delft rijden er intercity's richting Den Haag HS en Leiden Centraal. Ook rijden er vanaf Delft sprinters van en naar Den Haag Centraal. Het NS-vervoersbewijs is niet geldig in metro E tussen Den Haag en Rotterdam, zo waarschuwt de vervoerder.

Dat er geen treinen rijden, wordt door de NS en het Rode Kruis aangegrepen om te oefenen. Hulpverleners en NS spelen een verstoring van het treinverkeer na om te zien of alle afspraken nog goed werken en wat hulpverleners nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

De werkzaamheden zijn onderdeel van grotere spoorwerkzaamheden aan het traject tussen Rotterdam en Den Haag. Die duren nog tot en met 27 maart. Er rijden tot die tijd geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. De Rotterdamse stadsvervoerder RET waarschuwt voor extra drukte op stations en in de metro. Het advies is om in de spits metrolijn E te mijden.