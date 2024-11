Klimaattop begint aan 'slotvergadering' zonder akkoord over geld

BAKOE (ANP) - Op de klimaattop in Bakoe zijn landen zaterdagavond begonnen aan het afhameren van een aantal afspraken waarover tijdens de conferentie overeenstemming is bereikt. De bijeenkomst was aangekondigd als "afsluitende" vergadering. Bij aanvang was echter al duidelijk dat over het belangrijkste onderwerp van de top, de klimaatfinanciering voor armere landen, nog altijd onenigheid bestaat. Daarover is nog meer overleg nodig. De grote vraag is of het de bijna tweehonderd landen gaat lukken om er samen uit te komen.

De Azerbeidzjaanse voorzitter van de COP29, Mukhtar Babayev, riep aan het begin van de vergadering alle delegaties op "hun inzet te verhogen om de resterende verschillen te overbruggen". Hij waarschuwde iedereen dat daar weinig tijd meer voor is.

Eigenlijk had de top vrijdag afgelopen moeten zijn, maar zaterdag is de hele dag nog hard onderhandeld. Dat ging er soms emotioneel aan toe. Delegatieleden van ontwikkelingslanden verlieten op den duur gefrustreerd de zaal.

Rijke landen hebben jaren geleden afgesproken om ontwikkelingslanden tussen 2020 en 2025 met 100 miljard dollar per jaar te helpen. Vrijwel iedereen is het erover eens dat dit bedrag te laag is om landen effectief te laten verduurzamen en zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Over het bedrag dat in 2035 moet zijn bereikt, kunnen de onderhandelaars het echter niet eens worden.