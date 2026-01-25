Klimmer Alex Honnold bereikt top van wolkenkrabber Taipei 101

TAIPEI (ANP) - De Amerikaanse klimmer Alex Honnold heeft zonder touw of zekering de 508 meter hoge wolkenkrabber Taipei 101 in de hoofdstad van Taiwan beklommen. Netflix zond de beklimming, die door slechte weersomstandigheden 24 uur was uitgesteld, live uit. Honnold startte zijn klim rond 09.10 uur lokale tijd en beklom de buitenkant van de wolkenkrabber van glas en staal. Ongeveer anderhalf uur later stond hij op de top van het gebouw.

Taipei 101 was van 2004 tot 2010 het hoogste gebouw ter wereld. Die titel is inmiddels in handen van de Burj Khalifa in Dubai. Honnold is de eerste persoon die zonder touw en zekering naar de top van de wolkenkrabber klom.

Op de zonnige ochtend met hier en daar wat wolken verzamelden zich honderden fans buiten het gebouw om Honnold aan te moedigen.

Honnold verwierf in 2018 wereldwijde bekendheid door zijn touwloze beklimming van El Capitan in het Amerikaanse natuurgebied Yosemite. Daarover werd de Oscarwinnende documentaire Free Solo gemaakt. Hij wordt gezien als een van de beste klimmers van zijn generatie.