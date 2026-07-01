Klimmers hangen spandoek aan spits van Empire State Building

NEW YORK CITY (ANP) - Twee gemaskerde mensen hebben helemaal bovenop het Empire State Building in New York gestaan met een spandoek. Op het spandoek stond een vredesboodschap. Bij de afdaling leek de ene klimmer de ander een huwelijksaanzoek te doen. Niet veel later werden ze hoog boven de grond opgewacht door de politie, zo was te zien op livebeelden vanuit een helikopter.

De twee stonden in het zwart gekleed bovenop het ruim 440 meter hoge gebouw. Ze lieten daar een spandoek wapperen met de tekst "When the power of love / beats the love of power / the world knows peace" (als de macht van de liefde de liefde voor de macht overwint, kent de wereld vrede). Vervolgens klommen ze met hun doek weer naar beneden.

De twee kwamen al snel in beeld van een televisiehelikopter van WCBS, waardoor de afdaling en het vermoedelijke aanzoek live te zien waren. De beelden werden breed gedeeld door Amerikaanse nieuwsmedia en op de socials.

Opgepakt

Vanwege de actie werd een deel van de straat afgezet door de politie. De twee zijn volgens mediaberichten opgepakt.

De tekst op het spandoek lijkt geïnspireerd te zijn op een kreet die vaak wordt toegeschreven aan de beroemde gitarist Jimi Hendrix, al zijn er twijfels of hij de bedenker is.