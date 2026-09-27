Klopjacht in Zuid-Afrika na dodelijke schietpartij in café

WEDELA (ANP/AFP/RTR) - De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht, na een dodelijke schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gewapende mannen met geweren openden zaterdagavond het vuur op een groep. Hierbij kwamen zeventien mensen om het leven, vijftien mensen raakten gewond.

De verdachten zouden enkele aanwezigen hebben gefouilleerd en hun telefoons hebben afgepakt. Daarna zouden ze in twee verschillende voertuigen zijn gevlucht. Over een motief is nog niks bekend. Volgens de politie hadden de verdachten het specifiek op het café gemunt. Ze openden eerst het vuur op klanten die buiten zaten te drinken en gingen vervolgens naar binnen. Ook zouden ze twee voertuigen in brand hebben gestoken.

Schietpartijen komen in Zuid-Afrika vaak voor. Het land kent een van de hoogste moordcijfers ter wereld en kampt met een overvloed aan legale en illegale vuurwapens. President Cyril Ramaphosa heeft afgelopen maart het leger ingezet om te helpen bij het bestrijden van georganiseerde misdaad. Die noemde hij een van de grootste bedreigingen voor het land.

Bij een tweede incident, niet ver van Kaapstad, kwamen tien mensen om het leven nadat in de nacht van zaterdag op zondag het vuur werd geopend in een eetzaak. Elf mensen raakten gewond.