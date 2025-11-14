KNMI: beving in Groningen op twee na zwaarste ooit in provincie

De beving bij het Groningse Zeerijp is met een kracht van 3.4 de zwaarste beving van het jaar en is de op twee na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten, meldt het KNMI.

Deze beving was de zwaarste in de provincie sinds oktober 2022 in Wirdum. Die had een kracht van 3.1.

Dit jaar waren er in totaal tot nu toe, inclusief Zeerijp, vier bevingen die een kracht van 1.5 of hoger hadden. Vorig jaar waren er in totaal zes aardbevingen in het Groningen-gasveld met een kracht van 1.5 of hoger. De zwaarste (ook geïnduceerde) beving was toen in Garsthuizen (2.2).

In april vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten. Toch is het daarmee nog niet veilig in Groningen, zo staat op de site van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardbevingen zullen nog "enige tijd" doorgaan. "Er is een kleine kans (1 procent) dat er een beving komt met een magnitude van 4.0 of hoger, maar deze kans neemt steeds verder af", aldus de toezichthouder. Het KNMI meldt dat het aantal bevingen wel afneemt door te stoppen met gaswinning, maar dat kan volgens het weerinstituut wel nog vele jaren duren.