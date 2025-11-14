Kwartaalomzet detailhandel ruim 4 procent gestegen

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de Nederlandse detailhandel is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 4 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij nam het verkoopvolume, oftewel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, met 2 procent toe.

De omzet van winkels voor voeding en genotmiddelen steeg met 3,8 procent. De omzet van supermarkten groeide met 4,5 procent. Bij speciaalzaken, zoals viswinkels, slagerijen en bakkerijen, daalde de omzet met 1 procent.

In non-food, zoals kledingwinkels, elektronicaverkopers en drogisterijen, ging de omzet op jaarbasis met 4,2 procent omhoog. Ook met onlineverkopen werd meer omzet behaald.

Minder faillissementen

Het CBS zegt verder dat in het afgelopen kwartaal minder detailhandelaren failliet zijn verklaard. Volgens het bureau ging het om 66 faillissementen, een daling van 40 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee was de detailhandel goed voor 7 procent van het totale aantal faillissementen. Dat was nog 10 procent een jaar terug.

Het ondernemersvertrouwen in de detailhandel blijft ondertussen negatief. Dat is al zo sinds het eerste kwartaal van 2022.