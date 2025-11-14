Analyse: fossiele brandstoflobbyisten overspoelen COP30

BELÉM (ANP) - Een op de 25 deelnemers van de COP30-klimaatgesprekken in Brazilië is een fossiele brandstoflobbyist, blijkt uit een nieuwe analyse van Kick Big Polluters Out (KBPO). 1600 lobbyisten hebben toegang gekregen tot de gesprekken, de grootste aanwezigheid ooit, aldus KBPO.

Kick Big Polluters Out, een coalitie van meer dan 450 organisaties wereldwijd die zich hebben verenigd om een einde te maken aan de invloed van grote vervuilers bij het bepalen van de regels voor klimaatactie, analyseerde de voorlopige deelnemerslijst van de klimaattop.

Daaruit blijkt dat de fossiele brandstoflobbyisten bijna elke landendelegatie in aantal overtreffen; alleen gastland Brazilië stuurt meer mensen.

"Fossiele brandstoflobbyisten hebben tweederde meer toegangspassen voor COP30 ontvangen dan alle afgevaardigden van de tien meest klimaatkwetsbare landen samen (1061), wat benadrukt hoe de aanwezigheid van de industrie die van degenen aan de frontlinie van de klimaatcrisis blijft overtreffen", schrijft Kick Big Polluters Out.