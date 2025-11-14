ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Analyse: fossiele brandstoflobbyisten overspoelen COP30

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 6:37
anp141125085 1
BELÉM (ANP) - Een op de 25 deelnemers van de COP30-klimaatgesprekken in Brazilië is een fossiele brandstoflobbyist, blijkt uit een nieuwe analyse van Kick Big Polluters Out (KBPO). 1600 lobbyisten hebben toegang gekregen tot de gesprekken, de grootste aanwezigheid ooit, aldus KBPO.
Kick Big Polluters Out, een coalitie van meer dan 450 organisaties wereldwijd die zich hebben verenigd om een einde te maken aan de invloed van grote vervuilers bij het bepalen van de regels voor klimaatactie, analyseerde de voorlopige deelnemerslijst van de klimaattop.
Daaruit blijkt dat de fossiele brandstoflobbyisten bijna elke landendelegatie in aantal overtreffen; alleen gastland Brazilië stuurt meer mensen.
"Fossiele brandstoflobbyisten hebben tweederde meer toegangspassen voor COP30 ontvangen dan alle afgevaardigden van de tien meest klimaatkwetsbare landen samen (1061), wat benadrukt hoe de aanwezigheid van de industrie die van degenen aan de frontlinie van de klimaatcrisis blijft overtreffen", schrijft Kick Big Polluters Out.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading