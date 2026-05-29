KNMI: deze lente behoort tot warmste vijf ooit gemeten

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 9:10
DE BILT (ANP) - Deze lente komt volgens het weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was.
Het warmterecord van 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren warm.
De lente was droog en zeer zonnig met gemiddeld over het land 105 millimeter neerslag, waar het andere jaren gemiddeld 148 millimeter was. Gemiddeld waren er over het land 730 uur zon. De afgelopen dertig jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29 procent.
In het Limburgse Beek viel de meeste neerslag en was het het somberst. Het droogst was het in Hoorn op Terschelling en in De Kooy scheen de zon het meest. De neerslag in de lente vertoont volgens het KNMI geen duidelijke trend.
