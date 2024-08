KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in noorden en oosten

DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt voor enkele stevige onweersbuien in het noorden en oosten van het land. De buien ontstaan eerst in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Daarna trekken ze naar Friesland, Drenthe en Groningen. Voor de zes provincies geldt daarom vanaf de loop van woensdagmiddag code geel.

Volgens het weerinstituut is er "vooral kans op veel regen in korte tijd", met lokaal kans op wateroverlast. Plaatselijk kan rond de 30 millimeter regen binnen een uur vallen. Ook is er kans op hagel, vooral in Friesland, Drenthe en Groningen.

In de loop van woensdagavond verdwijnen de buien. De waarschuwing geldt van 15.00 uur tot 20.00 uur voor Gelderland, Flevoland en Overijssel. Voor de drie noordelijke provincies geldt code geel van 17.00 uur tot 22.00 uur.