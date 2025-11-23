ECONOMIE
KNRM haalt recordbedrag op bij jaarlijks benefietgala

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 1:16
anp231125003 1
NOORDWIJK (ANP) - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft tijdens haar jaarlijkse benefietgala in Noordwijk 1.848.000 euro opgehaald. Dat is ruim 30.000 euro meer dan vorig jaar en daarmee een nieuw recordbedrag. Het was de negentiende keer dat het benefietgala werd georganiseerd. Er schoven 650 gasten aan.
Het gala werd gepresenteerd door Humberto Tan. Edsilia Rombley, Veldhuis & Kemper en Davy Keys traden op. Aan het einde van de avond werd de opbrengst symbolisch overhandigd aan KNRM-directeur Jacob Tas, die op dat moment werd omringd door een aantal van de ruim 1500 vrijwilligers die betrokken zijn bij de KNRM. De KNRM zegt het opgehaalde geld te besteden aan investeringen die de veiligheid van al deze vrijwilligers zullen verbeteren.
De 45 reddingsstations van de KNRM komen jaarlijks ruim 2500 keer in actie, waarbij ruim 3500 mensen worden gered.
