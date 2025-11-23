ECONOMIE
Meta verborg 'causaal' bewijs mentale schade door sociale media

gezondheid
door anp
zondag, 23 november 2025 om 2:33
bijgewerkt om zondag, 23 november 2025 om 4:12
anp231125004 1
Meta heeft intern onderzoek naar de mentale gezondheidseffecten van Facebook en Instagram gestopt, nadat het "causaal" bewijs vond dat het gebruik van de socialemediaplatforms een negatieve impact had. Dat blijkt uit niet-gecensureerde stukken in een collectieve rechtszaak die door Amerikaanse schooldistricten is aangespannen tegen Meta en andere socialmediaplatforms.
In een onderzoeksproject uit 2020 met de codenaam 'Project Mercury' werkten Meta-wetenschappers samen met onderzoeksbureau Nielsen om het effect te meten van het "deactiveren" van Facebook en Instagram. Daaruit bleek dat "mensen die een week stopten met Facebook, minder sterke gevoelens van depressie, angst, eenzaamheid en sociale vergelijking rapporteerden", stellen de interne documenten.
Meta publiceerde de bevindingen niet en liet geen vervolgonderzoek doen. Het bedrijf verklaarde intern dat de negatieve resultaten waren "vervuild door het bestaande medianarratief" rond het bedrijf, hoewel de bedrijfsleiding was verzekerd dat de conclusies klopten.
