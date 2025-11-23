ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 1:14
anp231125002 1
Het televisieprogramma Even tot hier heeft naast de Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten de twee panelen teruggeplaatst die eerder deze maand door de Amerikaanse beheerder werden verwijderd. De panelen belichten de rol van 'zwarte bevrijders' in de Tweede Wereldoorlog. Ook maakten presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe zaterdag aan het einde van hun uitzending bekend dat zij rondom de teruggeplaatste panelen ook een aanvullende "tentoonstelling" laten bouwen.
Die aanvullende tentoonstelling heeft de vorm van een wandelroute langs andere panelen, waarop volgens Van der Laan en Woe "alle discriminerende acties van de regering-Trump" uit de doeken worden gedaan.
NRC bracht eerder deze maand naar buiten dat de beheerder van de begraafplaatsen, de American Battle Monuments Commission (ABMC), twee informatieborden over de rol van zwarte soldaten uit de permanente tentoonstelling van het bezoekerscentrum in Margraten had verwijderd. De gemeente Eijsden-Margraten en de provincie Limburg vroegen de ABMC om de informatieborden terug te plaatsen, maar de Amerikanen weigerden dat. De beheerder liet aan de NOS weten dat de verhalen over de strijd voor gelijkheid, die Afro-Amerikaanse soldaten tegelijkertijd in eigen land en binnen het leger voerden, niet langer binnen "de herdenkingsmissie" passen.
De makers van Even tot hier besloten daarop net buiten het grondgebied van de begraafplaats een tentoonstelling te bouwen "met het eerlijke verhaal over de zwarte helden en over Trump", aldus Woe. Ze gaven de tentoonstelling de satirische naam 'MAGA haten' bij Margraten. De opening werd in de uitzending verricht door "nazaten" van de zwarte soldaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

Loading