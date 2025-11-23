Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

Het televisieprogramma Even tot hier heeft naast de Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten de twee panelen teruggeplaatst die eerder deze maand door de Amerikaanse beheerder werden verwijderd. De panelen belichten de rol van 'zwarte bevrijders' in de Tweede Wereldoorlog. Ook maakten presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe zaterdag aan het einde van hun uitzending bekend dat zij rondom de teruggeplaatste panelen ook een aanvullende "tentoonstelling" laten bouwen.

Die aanvullende tentoonstelling heeft de vorm van een wandelroute langs andere panelen, waarop volgens Van der Laan en Woe "alle discriminerende acties van de regering-Trump" uit de doeken worden gedaan.

NRC bracht eerder deze maand naar buiten dat de beheerder van de begraafplaatsen, de American Battle Monuments Commission (ABMC), twee informatieborden over de rol van zwarte soldaten uit de permanente tentoonstelling van het bezoekerscentrum in Margraten had verwijderd. De gemeente Eijsden-Margraten en de provincie Limburg vroegen de ABMC om de informatieborden terug te plaatsen, maar de Amerikanen weigerden dat. De beheerder liet aan de NOS weten dat de verhalen over de strijd voor gelijkheid, die Afro-Amerikaanse soldaten tegelijkertijd in eigen land en binnen het leger voerden, niet langer binnen "de herdenkingsmissie" passen.

De makers van Even tot hier besloten daarop net buiten het grondgebied van de begraafplaats een tentoonstelling te bouwen "met het eerlijke verhaal over de zwarte helden en over Trump", aldus Woe. Ze gaven de tentoonstelling de satirische naam 'MAGA haten' bij Margraten. De opening werd in de uitzending verricht door "nazaten" van de zwarte soldaten.