Koerdische autoriteiten Noordoost-Syrië leveren olie aan Damascus

BEIROET (ANP/RTR) - De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië zijn volgens het ministerie van Olie begonnen met olieleveranties aan de nieuwe regering in Damascus. Het gaat voor zover bekend om de eerste levering van olie uit het olierijke noordoosten van het land aan de centrale regering sinds de val van de dictatuur van Bashar al-Assad in december.

Een woordvoerder van het ministerie zei alleen dat de olie uit velden in de provincies Hasakeh en Deir al-Zor komt, maar lichtte niet toe hoeveel of wanneer.

Syrië was tot de burgeroorlog uitbrak in 2011 een olie-exporteur, in 2010 goed voor 380.000 vaten per dag. De olievelden lagen in gebieden waar fel is gevochten, onder meer door jihadisten, Koerden en regeringstroepen. Ze liggen nu in door Koerden gecontroleerd gebied. De export naar het buitenland wordt nog steeds bemoeilijkt door westerse sancties tegen Syrië.

Voor de nieuwe machthebbers in Syrië, voornamelijk aanhangers van radicale soennitische bewegingen, is dit een belangrijke toenadering tot de Koerden en een economische opsteker. De leider van de Syrisch-Koerdische militaire alliantie SDF, Mazloum Abdi, heeft recent al gezegd dat hij onder voorwaarden bereid is de exploitatie van de olievelden aan de nieuwe regering over te laten. Dan zouden bijvoorbeeld alle provincies in het land gelijkelijk van de delfstof moeten profiteren.