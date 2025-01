Kogelhulzen gevonden in buurt dodelijk schietincident Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie doet onderzoek naar de vondst van kogelhulzen op de Herenoord in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Dat is niet ver van de Reyerdijk, de plek waar op 21 december een 63-jarige Rotterdammer werd neergeschoten. Hij overleed later in een ziekenhuis.

De politie weet niet of er donderdagavond ook is geschoten. "We zijn met tientallen agenten afgegaan op een melding van een vondst van hulzen. We doen daar nu verder onderzoek of er een schietincident is geweest", zegt een politiewoordvoerder. Er zijn geen gewonden.

Eerder donderdag raakte in IJsselmonde een 81-jarige man ernstig gewond bij een schietincident. Hij ligt in een ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is. Het was het derde schietincident in die omgeving in korte tijd. Op 28 december werd een 58-jarige man met schotwonden gevonden op het Roelantpad, een fietspad langs de A16 in de naastgelegen wijk Beverwaard. Hij overleed later in een ziekenhuis.