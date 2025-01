Van Gerwen in finale WK darts tegen 17-jarige Littler

LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen speelt vrijdag in de finale van het WK darts tegen Luke Littler. De pas 17-jarige Engelsman won in het Londense Alexandra Palace met 6-1 zijn halve finale tegen Stephen Bunting, Van Gerwen rekende eerder donderdag ook met 6-1 af met Chris Dobey.

Littler is de sensatie in het mondiale darts. De Engelse tiener stond vorig jaar ook al in de finale van het WK. Toen verloor hij van landgenoot Luke Humphries. Dit jaar won Littler drie toonaangevende toernooien: de Premier League, de World Series of Darts Finals en de Grand Slam of Darts.

In de halve finale in 'Ally Pally' was vanaf de eerste set duidelijk dat Littler de betere was. Hij liep uit naar 4-0, schonk Bunting toen een set (4-1), maar nam daarna het initiatief weer over en maakte er resoluut 6-1 van.