Wall Street eindigt eerste handelsdag 2025 lager, Tesla onderuit

De aandelenbeurzen in New York zijn op de eerste handelsdag van 2025 lager geëindigd. Daarmee zette Wall Street de reeks verliesbeurten aan het einde van 2024 voort. Tesla behoorde tot de sterkste dalers. Het aandeel verloor 6,1 procent aan waarde, nadat de elektrische autofabrikant tegenvallende verkoopcijfers had gepresenteerd.

Uit die cijfers kwam naar voren dat Tesla vorig jaar 1,79 miljoen auto's heeft verkocht, 1,1 procent minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat het aantal verkochte elektrische auto's door Tesla ten opzichte van het voorgaande jaar is gedaald. Analisten hadden bovendien gerekend op 1,8 miljoen verkochte wagens. In het laatste kwartaal vond een recordaantal Tesla's hun weg naar klanten, maar ook dit aantal voldeed niet aan de verwachtingen van kenners.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 42.392,27 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 5868,55 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 19.280,79 punten.