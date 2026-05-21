Komende jaren steeds meer cellen nodig, volgens prognose

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 19:40
DEN HAAG (ANP) - Het aantal gevangeniscellen dat nodig is, blijft de komende jaren stijgen, schrijft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) in een prognose. Bijna alle cellen in Nederland zijn al bezet. Er is alleen geen tekort door noodmaatregelen.
Staatssecretaris Claudia van Bruggen (gevangeniswezen, D66) zei eerder dat er in oktober een tekort kan zijn. Dat kan tot december oplopen tot 265 cellen. Ze wil in het najaar aanvullende maatregelen nemen.
Volgens de cijfers van het WODC zijn er volgend jaar 400 cellen meer nodig dan dit jaar. Dat aantal kan in 2031 zijn opgelopen met ongeveer 1500 tot 12.873.
Het aantal cellen dat nodig is loopt volgens het onderzoekscentrum op, omdat steeds meer mensen in voorarrest zitten en dat ook steeds langer moeten doen. Ook krijgen meer mensen een gevangenisstraf. Dat de gemiddelde strafduur korter wordt, compenseert niet genoeg voor de stijging van het aantal mensen met een celstraf, aldus het WODC.
