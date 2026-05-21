Kan jij 4 trappen op in 90 seconden?

Kun je vier trappen op in anderhalve minuut. Je kunt allemaal ingewikkelde dingen om je pols doen, maar je kunt ook gewoon dit simpele testje doen. Eén van de bruikbaarste tests voor je hart blijkt verrassend low‑tech: vier trappen, een stopwatch en een beetje goede wil.

Wat zegt de traptest eigenlijk?

Spaans onderzoek , gepresenteerd bij de European Society of Cardiology, volgde 165 mensen met mogelijke hartklachten die zowel een inspanningstest op de loopband als een traptest deden.

Wie vier verdiepingen (ongeveer 60 treden) in 40 à 45 seconden opliep, haalde op de loopband zo’n 9 à 10 METs – een inspanningsniveau dat samenhangt met een laag jaarlijks sterfterisico van rond de 1 procent.

Wanneer moet je je zorgen maken?

Dezelfde studie laat zien dat mensen die meer dan 90 seconden nodig hadden, gemiddeld onder de 8 METs bleven; in eerdere onderzoeken gaat dat samen met een sterfterisico van 2 tot 4 procent per jaar, of rond de 30 procent in tien jaar.

Bij deze langzamere groep had 58 procent tijdens de officiële inspanningstest een duidelijk afwijkende hartfunctie, tegenover 32 procent bij de snelle trappers.

Vier verdiepingen in een minuut is een geruststellend signaal, geen vrijbrief voor een leven vol chips en sigaretten.

Handige, maar ruwe richtlijn

Artsen benadrukken dat de traptest een grove schifting is, bedoeld om in te schatten of verdere onderzoeken nodig zijn, niet om een diagnose te vervangen. academic.oup How-to-tell-if-your-heart-is-in-good-health_-Can-you-climb-4-flights-of-stairs-in-90-seconds.pdf Leeftijd, overgewicht, longziekten, knieproblemen of gewoon een slechte conditie kunnen je tijd vertragen zonder dat je meteen ernstige hartziekte hebt – en omgekeerd kunnen sommige hartaandoeningen nauwelijks merkbaar zijn. pmc.ncbi.nlm.nih

Persoonlijke zelftest: zo doe je hem