Komende week iets frisser, maar met meer zon nog steeds aangenaam

HOUTEN (ANP) - De gemiddelde temperatuur daalt iets, maar volgens Weeronline blijft het komende week nog redelijk mooi weer. Dat komt volgens het weerbureau door de zon, die zich vooral halverwege de week vaker laat zien. Tot en met dinsdag is er wel kans op buien, anders dan de afgelopen dagen.

Deze zondag is de kans op neerslag het grootst, vooral in het noorden en oosten van het land. Maandag klaart het grotendeels op en bestaat 's middags alleen nog in het oosten en zuidoosten kans op een bui. In het binnenland wordt het 15 tot 17 graden, meer naar de kust toe schommelt het kwik tussen 12 en 14 graden, aldus Weeronline.

Dinsdag overdag en in de nacht naar woensdag kan het flink regenen. Daarna is het met 10 tot 14 graden nog behoorlijk fris voor de tijd van het jaar, maar laat de zon zich vaker zien. Donderdag wordt het, met maxima tot 16 graden, waarschijnlijk nog iets zachter.

In de dagen daarna daalt de temperatuur weer. Het wordt 8 tot 14 graden en ook vallen er hier en daar nog buien.