Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

auto
door Nina van der Linden
dinsdag, 26 augustus 2025 om 15:27
ANP-527045868
Op een snelweg die bevolkt wordt door vrachtwagenchauffeurs en andere langzame rijders, is het daar niet beter om links te blijven rijden, vraagt een lezer van het AD zich af. Al dat switchen van baan kan immers ook tot gevaarlijke situaties leiden.
Autoredacteur Niek Schenk weet het niet zo goed. Hij legt uit op AD.nl: "De regel dat je verplicht rechts moet blijven op wegen met meerdere rijstroken is bedacht in een tijdperk waarin het op de Nederlandse wegen lang niet zo druk was als tegenwoordig. Het is een onderzoek waard om te weten of die regel nog wel van deze tijd is."
De auto-expert vervolgt: "Want ja, ook ik ken snelwegtrajecten met slechts twee rijstroken waar vrachtauto’s in lange rijen, door de drukte bijna als in colonnes, rijden. Soms met zo weinig afstand dat een personenauto daar nauwelijks tussenkomt. In dergelijke omstandigheden kan het juist gevaarlijk zijn dat iemand met zijn personenauto verplicht wordt om zich op de rechter rijstrook tussen de vrachtauto’s te wurmen."
Toch vindt hij het uiteindelijk beter om niet links te blijven rijden. "Omdat anders op de linker rijstrook een (rijdende) file dreigt te ontstaan van bestuurders die met z’n allen minimaal 100 km/u rijden. In combinatie met te weinig afstand houden, waar veel bestuurders zich nog steeds schuldig aan maken, kan dit tot meer kopstaartbotsingen leiden.
En door de drukte op de linker rijstrook wordt het dan voor bestuurders op de naastliggende rijstrook ook weer lastiger om in te halen, want daar is dan minder ruimte voor. Kortom, het zal waarschijnlijk tot meer gevaarlijke situaties leiden."
Bron: AD.nl

