Koning benadrukt belang sterke democratische partners

WASHINGTON (ANP) - Volgens koning Willem-Alexander zijn de vrijheden die we het meest koesteren, "life, liberty and the pursuit of happiness", gebaat bij "stabiliteit en bij samenwerking met sterke, democratische, betrouwbare partners." Dat zei hij maandag tijdens een toespraak bij een netwerkreceptie in de Chamber of Commerce in Washington voor zijn bezoek aan Trump in het Witte Huis.

De koning doelt op "partners met een solide trackrecord, die bewezen hebben het gezamenlijke belang te willen dienen." Volgens hem is Nederland "zo'n sterke en betrouwbare partner" en zijn die "goud waard in een onvoorspelbare wereld waarin op het scherpst van de snede wordt gestreden om macht en invloed".

In zijn toespraak haalde Willem-Alexander ook de NAVO aan. "Als NAVO-bondgenoten beschermen we onze vrije samenlevingen tegen gewetenloze aggressors als Rusland. Al meer dan 75 jaar." Volgens de koning "koesteren democratische landen vrijheid en houden we elkaar scherp". Ook vindt hij dat vrienden "respectvol met elkaar van mening" mogen verschillen.