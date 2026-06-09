Koning benadrukt belang van intensievere band met Duitsland

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland en Duitsland hun vriendschap moeten intensiveren om samen sterker te staan in een tijd van internationale onzekerheid. Dat zei hij dinsdag in een persverklaring aan het begin van het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland.

"Onze beide landen staan voor dezelfde opgaven. We moeten ons opnieuw oriënteren op de wereld en op Europa. En we moeten hernieuwde kracht vinden om veilig te stellen wat ons dierbaar is: onze vrijheid, onze democratische rechtsstaat, onze welvaart, een goede toekomst voor onze kinderen", aldus de koning, die zijn toespraak in het Duits deed.

Volgens de koning kon het staatsbezoek niet op een beter moment plaatsvinden. "Want er is één zekerheid die houvast geeft te midden van alle onbestendigheid: Duitsland en Nederland staan het sterkst als ze samen optrekken", zei hij.

De koning kijkt uit naar "drie mooie en intensieve dagen", voegde hij eraan toe.