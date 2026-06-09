Horeca in bijna helft gemeenten langer open tijdens WK voetbal

WOERDEN (ANP) - Horecazaken mogen in ongeveer de helft van de gemeenten bij wedstrijden van het Nederlands elftal langer openblijven tijdens het komende WK voetbal. Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Tijdens wedstrijden waarin Nederland speelt, mogen horecabazen in zeker 170 van de 342 gemeenten buiten de reguliere tijden in de verordening geopend blijven.

Het WK voetbal wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Tussen die landen en Nederland geldt een tijdsverschil van tussen de zes en negen uur. Hierdoor vinden wedstrijden van het Nederlands elftal soms na de gebruikelijke sluitingstijden van horecazaken plaats. KHN vroeg gemeenten daarom de openingstijden te verruimen.

Ook wedstrijden van landen met grote gemeenschappen in Nederland, zoals Curaçao, Kaapverdië, Marokko en Turkije, vinden op latere tijdstippen plaats. De brancheorganisatie zegt dat de ruimere openingstijden vooral mogelijk worden gemaakt tijdens wedstrijden van Nederland, maar heeft niet bijgehouden of die ook voor wedstrijden van andere landen gelden.

Eerste groepswedstrijd

In maart zegde 14 procent van de gemeenten al toe de horeca tegemoet te komen tijdens het eindtoernooi. Sindsdien liep het aandeel gemeenten dat de openingstijden verruimt op tot 49,7 procent.

Het Nederlands elftal speelt zondag de eerste groepswedstrijd op het WK. Japan is om 22.00 uur de tegenstander, daarna volgen Zweden op 20 juni om 19.00 uur en Tunesië op 26 juni om 01.00 uur. Mocht Nederland zich kwalificeren voor de volgende ronde, kan een potentiële wedstrijd op zijn laatst om 05.00 uur beginnen.