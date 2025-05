Koning en koningin noemen Audi 'meester van het muziektheater'

DEN HAAG (ANP) - Operaregisseur Pierre Audi was "de meester van het muziektheater", stellen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix in een reactie op zijn overlijden. In een verklaring spreken de koning, koningin en de prinses van de "magische voorstellingen" van Audi.

De voormalig artistiek directeur van De Nationale Opera in Amsterdam overleed onverwachts op 67-jarige leeftijd, zo werd zaterdag bekend.

"Het plotse overlijden" van Audi heeft het koninklijk paar en Beatrix "diep getroffen". Audi gaf als artistiek directeur van De Nationale Opera en van het Holland Festival "extra glans aan de Nederlandse cultuursector", zo staat in de verklaring.

In 2000 werd Audi benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.