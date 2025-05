Dit is hoe je hart sneller kan verouderen dan jijzelf

Een ongezonde levensstijl kan je hart wel tien jaar ouder maken dan de rest van je lichaam. Dat blijkt uit onderzoek van Britse wetenschappers. Zij hebben een nieuwe manier ontdekt om de 'echte leeftijd' van je hart te meten.

Onderzoekers van de University of East Anglia hebben ontdekt dat een simpele MRI-scan precies kan vertellen hoe oud je hart is. Zij testten hun idee door meer dan 500 mensen onder een MRI-scanner te leggen.

Ze keken daarbij naar twee groepen: gezonde mensen en mensen met aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht. Bij de gezonde groep bleek de leeftijd van hun hart keurig gelijk te lopen met hun eigen leeftijd. Maar bij de andere groep was het vaak een heel ander verhaal.

“Bij gezonde mensen vonden we dat de hartleeftijd gelijk was aan de chronologische leeftijd. Maar bij patiënten met zaken als diabetes, hoge bloeddruk, obesitas en boezemfibrilleren was hun functionele hartleeftijd significant hoger”, zeggen de onderzoekers in een persbericht. “Een 50-jarige met hoge bloeddruk kan bijvoorbeeld een hart hebben dat werkt alsof het 55 is.

Sneller ingrijpen

Door deze ontdekking kunnen artsen nu veel eerder ingrijpen. Ze kunnen namelijk zien of je hart te snel veroudert voordat je er zelf iets van merkt. Een soort early warning system, zeg maar. En dat is belangrijk, want hartziekten zijn nog steeds een van de grootste doodsoorzaken wereldwijd.

De onderzoekers hopen dat deze nieuwe methode mensen wakker schudt. Want als je zwart op wit te zien krijgt dat je hart sneller veroudert dan de bedoeling is, is dat misschien wel de schop onder je kont die je nodig hebt om gezonder te gaan leven.